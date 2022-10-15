«Химки» и «Факел» сыграли вничью

«Химки» и «Факел» не забили голов в матче 13-го тура чемпионата России.

Для подмосковной команды это 12-я подряд игра без побед.

Воронежцы сыграли вничью в 4-м матче РПЛ подряд.

«Химки» (9 очков) занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» (11 очков) после победы «Локомотива» над «Торпедо» (1:0) опустился на 14-й позицию.