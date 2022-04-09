Полузащитник ЦСКА Языджи реализовал пенальти и вывел команду вперед в матче с «Химками»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи вывел свою команду вперед в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 2:1.

На 44-й минуте 25-летний турок забил пенальти, назначенный после фола защитника химчан Гии Григалавы в своей штрафной на игроке армейцев Хесусе Медине.

Языджи забил восьмой мяч за ЦСКА, игра против «Химок» является для него шестой в составе команды. Футболист забивал в каждой игре за красно-синих.