«Химки» — «Арсенал»: прямая трансляция матча в 19.00
18:30
В пятницу, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Арсенал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге армейцы уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.
Следить за матчем «Химки» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Химки» — «Арсенал»
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