В пятницу, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Арсенал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем «Химки» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Арсенал»