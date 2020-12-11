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Парфенов назвал причины отсутствия Беляева в матче «Химки» — «Арсенал»

18:59

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов в преддверии матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» рассказал о состоянии Максима Беляева. Игрок восстановился после травмы, но в заявку не вошел.

— Беляев чувствует себя прекрасно. Рад, что вернулся в команду, но он не играл больше месяца, и кидать его «в топку» очень сложно, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер».

Химки — Арсенал Т

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