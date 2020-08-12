«Химки» арендовали Ломовицкого у «Спартака»
10:59
«Химки» арендовали у «Спартака» Александра Ломовицкого, сообщает официальный сайт красно-белых. Как ранее сообщал «СЭ», аренда полузащитника рассчитана до конца сезона-2020/21.
По информации «СЭ», обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак».
В прошлом сезоне 22-летний Ломовицкий выступал на правах за тульский «Арсенал». На его счету 2 гола в 27 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-12-lomovitskiy_arendovan_khimkami/
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