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«Химки» арендовали Ломовицкого у «Спартака»

10:59
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Спартак»
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Спартак»
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«Химки» арендовали у «Спартака» Александра Ломовицкого, сообщает официальный сайт красно-белых. Как ранее сообщал «СЭ», аренда полузащитника рассчитана до конца сезона-2020/21.

По информации «СЭ», обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак».

В прошлом сезоне 22-летний Ломовицкий выступал на правах за тульский «Арсенал». На его счету 2 гола в 27 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-12-lomovitskiy_arendovan_khimkami/

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