По информации «СЭ», во вторник вечером вингер «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет арендное соглашение с «Химками» на один год.

Опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего россиянина помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддерживает кандидатуру игрока.

Обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак». (Вячеслав Короткин)

Сезон-2019/20 Ломовицкий провел на правах аренды в тульском «Арсенале», на его счету 2 гола в 27 матчах за команду.