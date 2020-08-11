РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ломовицкий — в «Химках»

14:00
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

По информации «СЭ», во вторник вечером вингер «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет арендное соглашение с «Химками» на один год.

Опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего россиянина помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддерживает кандидатуру игрока.

Обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак». (Вячеслав Короткин)

Сезон-2019/20 Ломовицкий провел на правах аренды в тульском «Арсенале», на его счету 2 гола в 27 матчах за команду.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Локо» — «Краснодар», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир