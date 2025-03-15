«Химки» — «Акрон»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ахмата» на матч 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.30 мск.

«Химки»: Кокарев, Филин, Степанов, Голубович, Фаринья, Бакаев, Берковский, Корредера, Мехия, Заболотный, Руденко.

«Акрон»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.