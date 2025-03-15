«Краснодар» не планирует продлевать контракт со Смоловым

По информации «СЭ», «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым. Соглашение клуба с игроком истекает летом.

«Быки» рассчитывают на своего воспитанника Александра Кокшарова, который летом вернется в команду из аренды в «Пари НН».

Смолов перешел в «Краснодар» летом 2024 года на правах свободного агента.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.