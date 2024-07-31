Ханкич: «Кафанов — одна из главных причин, почему я перешел в «Ростов»

Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич объяснил, почему перешел в российский клуб из «Ботева».

«Для меня одно удовольствие и большая честь работать с таким тренером, как Виталий Кафанов. Он — одна из главных причин, почему я перешел в «Ростов», — цитирует Legalbet Ханкича.

30-летний босниец перебрался в «Ростов» 25 июня. В сезоне-2023/24 он сыграл в 25 матчах, пропустил 21 мяч и 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности.