Ханкич: «Кафанов — одна из главных причин, почему я перешел в «Ростов»
Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич объяснил, почему перешел в российский клуб из «Ботева».
«Для меня одно удовольствие и большая честь работать с таким тренером, как Виталий Кафанов. Он — одна из главных причин, почему я перешел в «Ростов», — цитирует Legalbet Ханкича.
30-летний босниец перебрался в «Ростов» 25 июня. В сезоне-2023/24 он сыграл в 25 матчах, пропустил 21 мяч и 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Источник: Legalbet
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|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
7
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|1
|0
|1
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|3
|
8
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|2
|1
|0
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|3
|
9
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|1
|0
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|3
|
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|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
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|0
|2
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|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
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|
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
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|0
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