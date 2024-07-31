Вахания: «Травма Мохеби, конечно, — большая потеря для «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, что в команде ждут возвращения нападающего Мохаммада Мохеби после травмы.

«Мы очень ждём возвращения Мохеби. Его травма, конечно, — большая потеря для команды. Однако посмотрите, как сейчас играет Имран Азнауров. Мне кажется, что он в полной мере компенсирует отсутствие Мохаммада», — цитирует Legalbet Ваханию.

Мохеби играет за «Ростов» с лета 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.