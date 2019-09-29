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Хеведес считает, что «Локомотив» отлично сыграл в обороне против «Зенита»

12:46
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о победе над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

— Мы заслужили эту победу. У «Зенита» не было моментов, мы защищались очень хорошо, — цитирует немца официальный сайт «Локо». — Если соперник нанес лишь один удар, значит, в обороне отработали отлично. Нужно понимать, что мы можем бороться с сильными соперниками, если играем в командный футбол. Впереди сложный матч с «Атлетико», но мы уже посмотрели на свои силы в игре с «Байером». Посмотрим, что будет во вторник. Надеюсь, болельщики будут гнать нас вперед. 300-й матч Гильерме? Еще не успел его поздравить. Обязательно сделаю это в автобусе.

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20993

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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