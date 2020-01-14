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Хеведес получил согласие от Семина на уход из «Локомотива»

14:05
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Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес все ближе к переходу к «Кельн». Клубы продолжают обсуждать условия трансфера, при этом сам игрок уже заручился поддержкой Юрия Семина.

У игрока состоялся разговор с главным тренером, во время которого 31-летний немец попросил не препятствовать его возвращению в Германию.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 4 млн евро, подписав соглашение до лета 2022. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ. (Дмитрий Зимин)

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