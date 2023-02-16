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Сегодня, 09:45

Конти: «Были опасения из-за переезда в Россию. Желание играть в Европе все перевесило»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Херман Конти.
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о первых днях адаптации в России.

— Как в семье восприняли твое желание перейти в российский клуб?

— Конечно, определенные опасения возникали — сам понимаешь, по телевизору всякое показывают... Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения. К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер — нет повода для беспокойства.

— Это твои первые сборы в «Локомотиве». Сложно адаптироваться, когда вокруг практически никто не говорит по-испански?

— Да, поначалу было тяжело. Да и до сих пор непривычно. Мне очень помогает Гильерме. Он бразилец, я аргентинец — языки похожи, поэтому чаще всего общаюсь с ним. Но уже выучил пару русских слов. Например, «доброе утро». Буду улучшать знания русского и дальше.

28-летний Конти перешел в «Локомотив» в конце января 2023 года. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Полное интервью с Херманом Конти читайте на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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