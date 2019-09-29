Хердур Магнуссон: «Мне нравится как играет «Урал», у него острые атаки»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в перерыве матча 11-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» похвалил соперника за содержательные атаки. В первой половине исландец забил единственный гол.

— Мы создаем много моментов, но надо было больше забивать, — заявил Магнуссон в эфире «Матч Премьер». — Соперники плотно играют в обороне, играют хорошо, и надо наращивать обороны во втором тайме. Я рад, что удалось забить. Мне нравится как играет «Урал», у него острые атаки, но пока мы справляемся с его давлением.

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