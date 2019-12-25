Хердур Магнуссон: «ЦСКА хорошо выступил в первой части РПЛ»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в инетрвью «Известиям» отметил, что позитивно оценивает первую половину сезона. Красно-синие после 19 туров занимают четвертое место.

— ЦСКА завершил первую часть сезона на четвертом месте в чемпионате России. Как бы вы оценили этот отрезок?

— Позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

— При этом в последних двух турах перед перерывом ЦСКА набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1) и уступив «Арсеналу» (0:1). Понимаете, что произошло с командой в тот момент?

— Думаю, что ничья в выездном матче с «Краснодаром» — это неплохой результат. При этом там был спорный момент с пенальти в наши ворота. Мне кажется, его не было. Это странный эпизод: форвард «Краснодара» Ари дотронулся до мяча рукой, но VAR был не на нашей стороне.

К сожалению, уступили «Арсеналу». Что ж, теперь ждем второй части сезона.