Хендрикс: «Помню победу над ЦСКА в составе ПСВ. Хочу поскорее выйти на поле в дерби».

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Йоррит Хендрикс в интервью «СЭ» рассказал об ожидании дерби с ЦСКА в чемпионате России.

— Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион, — сказал футболист.

В 6-м туре группового этапа ЛЧ-2015/16 ПСВ дома обыграл московский ЦСКА (2:1) и вышел в плей-офф турнира. Голландцы проигрывали со счетом 0:1, однако быстро забили два гола. Хендрикс стал автором голевого паса на Люка де Йонга, сравнявшего счет.

(Артем Калинин)

Полностью интервью Хендрикса