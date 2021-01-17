«Уже жду дерби с ЦСКА». Первое интервью новичка «Спартака» Йоррита Хендрикса

Голландский новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс после первой тренировки с красно-белыми рассказал о знакомстве с командой и главным тренером, пообещал учить русский язык а также вспомнил победу над ЦСКА в составе ПСВ в 2015 году.

— Как прошел ваш первый тренировочный день?

— Отлично, мы плотно поработали в тренажерном зале перед тренировкой. Рад, наконец, оказаться на поле и увидеть в действии всех ребят - познакомиться с ними и узнать, какие они игроки.

— По делу ли всех пугают тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем?

— Мне рассказывали, что это просто зверь. В тренажерке все было серьезно, но я бы не сказал, что совсем ад. Посмотрим, что нас ждет в ближайшие дни, но я готов, если что — меня о нем предупредили.

— Что одноклубники успели рассказать про «Спартак»?

— Уже многое знал про клуб. Это самая популярная команда в России с огромной армией болельщиков и отличным стадионом. Здесь играл Квинси Промес, выигрывал титул, и москвичи попали в Лигу чемпионов. Очень хочу поскорее тоже добиться со «Спартаком» успеха!

— Как прошла ваша первая встреча с Тедеско?

— Очень хорошо. Я увиделся с ним в гостинице перед медосмотром, мы поговорили. Тренер сказал, что рад меня видеть в команде. Надеюсь, вместе многого добьемся.

— Какая у вас приоритетная позиция на поле?

— Вратарь! Шучу, конечно. Вообще главное место — опорный полузащитник. Играю в центре. Могу располагаться правее или левее — не так важно.

— Вы уже обсуждали этот вопрос с Тедеско?

— Еще по позиции не говорили. Меня только вскользь об этом спрашивали. Самое главное — помогать команде. Буду делать это там, где нужно.

— Вы знакомы с Промесом или Тилом? Обсуждали с ними трансфер в «Спартак»?

- Нет, я не знаком ни с одним, ни с другим, но играл против них несколько раз в чемпионате Голландии. Так что знаю Квинси и Гуса только как футболистов.

— Были ли у вас другие варианты для трансфера, и почему вы выбрали «Спартак»?

- Возможность перейти в другой клуб постоянно возникала в последние годы. Но теперь это уже не имеет значения, ведь я здесь. «Спартак» для меня — лучший вариант.

— С кем из ребят уже познакомились? Видел, что вы много общаетесь с Ларссоном.

— Я уже два дня живу в отеле с командой, видел ребят в гостинице. Но пока плотно общаюсь только с Ларссоном, у нас с ним есть общие друзья в Швеции, плюс он выступал в Голландии, хорошо говорит по-английски и знает несколько слов по-голландски.

— Вы играли против ЦСКА в Лиге чемпионов и отдали голевой пас. Понимаете, насколько это теперь для вас принципиальный соперник?

— Прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный до отказа стадион.

— Вы выбрали 4 номер, под ним играл легендарный Илья Цымбаларь.

— Для меня большая честь выступать под номером, под которым играла легенда клуба. Вообще с четверкой на спине я был еще в юношеских командах, поэтому выбрал ее сразу же, узнав, что она свободна.

— Собираетесь ли вы учить русский язык?

— Конечно. Это важно для общения на поле, нужно в ближайшее время выучить хотя бы основные футбольные термины.