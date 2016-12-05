Хави Грасия: "Удаление Набиуллина объективно считаю несправедливым"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) подчеркнул, что критическим моментом стал второй гол красно-белых, который они забили в большинстве после удаления Эльмира Набиуллина, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Насколько тяжело было играть в такую погоду?

- Мы тяжелее переживаем не погоду, а поражение. Погода - это данность, ее нужно принимать.

- Тот факт, что команды заканчивали матч 10 на 10, увеличивал шансы вашей команды отыграться? Если да, почему это не удалось?

- Действительно, в ситуации, когда осталось 10 на 10, мы создали много голевых моментов. У Бурлака, Саму Гарсии, Жонатаса. Но когда мы пропустили решающий мяч? Когда у нас было на одного футболиста меньше. Да, потом игроков стало поровну. Но критическим моментом стал момент второго гола "Спартака", и это удаление считаю несправедливым. И я оцениваю этот эпизод объективно, а не даю волю эмоциям.