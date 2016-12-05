22:00 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Удаление Набиуллина объективно считаю несправедливым"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:2) подчеркнул, что критическим моментом стал второй гол красно-белых, который они забили в большинстве после удаления Эльмира Набиуллина, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. 45-я минута. Михаил ВИЛКОВ предупреждает Квинси ПРОМЕСА."Спартак" - "Рубин". 6 спорных решений арбитра Вилкова

- Насколько тяжело было играть в такую погоду?

- Мы тяжелее переживаем не погоду, а поражение. Погода - это данность, ее нужно принимать.

- Тот факт, что команды заканчивали матч 10 на 10, увеличивал шансы вашей команды отыграться? Если да, почему это не удалось?

- Действительно, в ситуации, когда осталось 10 на 10, мы создали много голевых моментов. У Бурлака, Саму Гарсии, Жонатаса. Но когда мы пропустили решающий мяч? Когда у нас было на одного футболиста меньше. Да, потом игроков стало поровну. Но критическим моментом стал момент второго гола "Спартака", и это удаление считаю несправедливым. И я оцениваю этот эпизод объективно, а не даю волю эмоциям.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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нет желтухе!

Если следовать логике болел спартака, а так же ноющего рабинера, то судья убил Рубин.

22:32 5 декабря

polcowboy

Чистая желтая Набиуллину! Зобнин стоит на двух ногах, правую ногу в сторону Набиуллина он не выставлял - это факт. Корпусом движений в сторону Набиуллина не делал - это факт. Да, он не контролировал мяч ногой, но мяч находился в 30 см от Зобнина и он мог играть в него любой из них. Если следовать логике болел "Рубина", а также "ноющего" Грасии, если игрок не завладел мячом, то есть, не ведет его ногой, а стоит рядом с мячом, пробегая мимо можно "херачить" по ногам, а не играть в мяч? Тогда Набиуллин также не играл в мяч, а это нарушение правил. Никто не мешал Набиуллину не со спины-сзади Зобнина выскакивать и поэтому попасть не в мяч, а в ногу, а забежать сбоку Зобнина и играть в мяч. Если от бедра сзади пытаться до мяча дотянуться, то, не удивительно, что попадешь в ногу! Набиуллин, извините, Зобнина просто "вынес" на полном ходу в этой ситуации.

22:15 5 декабря

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