Даку получил предупреждение при праздновании гола, а Дзюба — нет. Почему?

Во время матчей 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (2:1) и «Крылья Советов» — «Акрон» (0:2) авторы голов Мирлинд Даку и Артем Дзюба при праздновании забитых мячей задирали футболки. Однако желтую карточку получил только нападающий казанской команды, а вот рекордсмен из Тольятти ее избежал. Почему так получилось?

Безусловно, дело не в том, что у Дзюбы была надета вторая футболка, и не в том, что он не оголил тело, как предположил один из телеэкспертов. Объяснение содержится в правиле 12.

В нем говорится: «Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным; постановочные празднования не поощряются и не должны приводить к затягиванию времени. Выход за пределы поля для празднования гола не наказывается предупреждением, но игрокам следует вернуться на поле как можно быстрее.

Игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), если он:

— взбирается на оградительную сетку и/или приближается к зрителям способом, который приводит к проблемам безопасности и/или охраны порядка;

— совершает провокационные, насмешливые или подстрекательские действия;

— закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом;

— снимает футболку или накрывает ей голову.

Даку накрыл футболкой голову, а Дзюба только приподнял футболку, показав вторую. Как раз потому один игрок получил желтую карточку, а другой — нет. Таковы правила, существующие не первый год.