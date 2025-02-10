Макаров: «Цель «Динамо» — стать чемпионом России»

Хавбек «Динамо» Денис Макаров прокомментировал игру бело-голубых в этом сезоне РПЛ.

— После первой части попали в пятерку. Как оцените перспективы на чемпионство?

— Цель, как и в прошлом году, стать чемпионами. Все возможно.

— В чем главная сила «Динамо»?

— Играть и побеждать. Это самое главное.

— Тюкавин сказал, что усиливаться не надо.

— В том году мы чуть не стали чемпионами, не хватило одного очка. Вполне можем бороться за чемпионство.

После 18 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.