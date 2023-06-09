Хавбек «Оренбурга» Оганесян доволен своей игрой в прошедшем сезоне РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян оценил свою игру в прошедшем сезоне РПЛ.

«Всегда хочется играть больше. За этот сезон вырос, возмужал в команде. Тем более это опыт полноценного первого сезона в премьер-лиге. Конечно, прогрессирую, но есть куда расти. Я ставлю цель играть как можно больше и качественнее.

Нет футболиста, на которого равняюсь, но есть, чья игра импонирует. Например, Квинси, Клаудиньо и не только. Есть качественные игроки, которые показывают хороший футбол", — цитирует игрока Sport24.

21-летний вингер провел за «Оренубург» 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.