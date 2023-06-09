Нигматуллин назвал лучшего игрока РПЛ: «Соглашусь с большинством»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал лучшего игрока РПЛ сезона-2022/23.

«Безусловно, лучший игрок Малком. Он ярче всех проявил себя в чемпионате. Наверно, соглашусь с большинством», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.