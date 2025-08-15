Футбол
15 августа, 11:15

«Спартак» — самый популярный футбольный клуб России

Руслан Литвинов и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование, чтобы ответить на один из главных вопросов российского футбола: какой клуб самый популярный — «Спартак» или «Зенит»? Опрос проходил с 23 июля по 15 августа, в нем приняли участие более 310 тысяч человек.

С небольшим преимуществом победил «Спартак» — 54 процента против 46 у «Зенита». При этом красно-белые стали первыми во всех регионах России, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которой за сине-бело-голубых проголосовали 82 процента болельщиков. Соотношение в Москве и Московской области — 73 на 27 в пользу «Спартака».

Столичный клуб оказался популярнее как у мужской (55 процентов), так и женской (53 процента) аудитории. Наибольшее преимущество у «Спартака» по возрастным категориям среди участников голосования от 35 до 44 лет (60 процентов) и 45 до 54 лет (58 процентов), а вот еще в двух категориях (25-34, 55 и старше) отрыв поменьше — 53 процента против 47. У самой молодой аудитории из числа совершеннолетних (18-24) победителя и вовсе не оказалось — оба клуба набрали по 50 процентов от общего числа голосов.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Pavel D

    Пока только в низ.

    20.08.2025

  • Pavel D

    Адекватный комментарий.

    20.08.2025

  • Sehrgut

    Атсаси у Красно белых :red_circle: :white_circle: :exclamation:

    17.08.2025

  • Андрей Завьялов

    Шо за бред. Сравнить Москву и провинцию. Дай провинциальным кулубам столько денег, сколько есть у Спартака. Болеть за клуб, у которого никогда не будет перспектив. Абрамович влил денег в Челси и он стал топ клубом.

    16.08.2025

  • Sergey Khursan

    Победа!!!!!! (Других способов уже почти нет)...

    16.08.2025

  • maxcds

    Зачем было тратить время и выяснять то, что и ежу понятно.

    16.08.2025

  • olebar73

    Болею за Динамо 45 лет. Мясо не люблю. Понимаю, что самый популярный клуб в гейропе, чисто по количеству болел - спартак. За всякие реалы и манчестеры, считают узкоглазых, а это не болелы. А за мясников миллионов 20 только россиян так или иначе болеют. Больше думаю только за какой-нибудь китайский или индийский клуб болеют.

    16.08.2025

  • авторитет

    Я не твой батя, ты перепутал

    16.08.2025

  • sever30

    Какой может быть результат, если у спорт-экспресса эмблема красно-белая...)))

    16.08.2025

  • Павел Леонидович

    Новости, которые мы заслужили)

    16.08.2025

  • puzo-75

    К заголовку надо обязательно добавить-"...., по версии издания "Спорт-Экспресс"!

    16.08.2025

  • Шевроле

    А зенит и спартак пора в пердив, зенит так точно, может вдруг неожиданно тариф газ упадёт

    15.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Главное, чтобы полегчало.

    15.08.2025

  • Шевроле

    Краснодар-Галицкий это народный формат за последние годы и на столетие вперёд

    15.08.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    С чем и поздравляю болельщиков Спартака! Ещё бы руководство клуба было бы за Спартак, то возможно и опрос не нужно было проводить.

    15.08.2025

  • Irina Suslina

    В Интернете провели опрос - Пользуетесь ли Вы Интернетом? - Да - ответили 100% :joy::joy::joy:

    15.08.2025

  • Войд

    А какой ночной клуб самый популярный у игроков Спартака? А у игроков Зенита? Давайте ещё какую-нибудь хрень обсудим.

    15.08.2025

  • alexanderpisyako

    Спартак самый популярный клуб у спартаковских болельщиков! Неужели это тудно понять!

    15.08.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    отсюда и разделение такое по возрастам. те, кто начинал болеть в 90-е - стали топить за КБ, потому что они тогда были сильнее многих (причины опустим). ведь лучше быть здровым и богатым, чем нищим и больным. а потом Спартак резко сдал, а тот же Зенит подрос и маятник пошел в другую сторону.

    15.08.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    причем тут история? симпатии к тому или иному клубу появляются или потому, что у тебя кто-то из родственников, с которым ты постоянно живешь, топит за некий клуб (часто его смотрит, говорит, ходит на матчи и, возможно, берет ребенка с собой. например отец или старший брат); или по принципу территориальной или профессиональной принадлежности ( РЖД, автозаводцы, силовики. а также в твоем городе/регионе играет на высшем уровне один конкретный клуб); или ты просто любишь футбол и когда рос ребенком, то какой-то конкретный клуб был лидером чемпионата и задавал тон пару-тройку лет. проще говоря банальные глорщики (кто будет болеть за клуб, который стоит на вылет?). никто в 5-7-10 лет не интересуется никакой историей. да и в принципе болеть за клуб только потому, что он 4-5 десятков лет назад был сильнее других клубов (причем тоже только лишь какой-то определенный срок времени) - дурь.

    15.08.2025

  • Friendship07

    по написанному тобою, Россия превратится в КНДР)))

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЦСКА останется по одной простой причине, Россия без Армии не выживет. А без тупой мабуты и барыг и предателей Дмитриев Назаровых и Михаилов Ефремовых прекрасно расцветёт!

    15.08.2025

  • stic

    Ктоб совневался?! Можно было и не устраивать это шоу. А вот, кто самые большие ждуны....вторые, после Динамо.

    15.08.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Естественно, ведь. на каждом стадионе найдётся кучка недоумков. Как же без этого - в семье не без урода.

    15.08.2025

  • avp1960

    У меня тоже подозрение, что ты ненавидишь СПАРТАК всеми фибрами своей души..

    15.08.2025

  • avp1960

    Ты ври, но знай же меру..

    15.08.2025

  • avp1960

    А вы лучше сморкайтесь в тряпочку, неполноценные..

    15.08.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Да конечно не обидно. В спорте важно кто на каком месте, а уж народный ты или не очень - это не важно.

    15.08.2025

  • avp1960

    Короче, ЗЕНИТ говноклуб!!!

    15.08.2025

  • fedland

    А что кто-то сомневался? У самой молодой аудитории из числа совершеннолетних (18-24) победителя и вовсе не оказалось — оба клуба набрали по 50 процентов от общего числа голосов. Это безмозговая школота которая не знает истории, и судит только по нынешним резульиаиам...

    15.08.2025

  • старый тоомас

    Я арифметике не учу. Это в школу.

    15.08.2025

  • Friendship07

    По результатам голосования, руководство ФК Зенит приняло решение перенести празднование 100-летнего юбилея клуба еще на год.

    15.08.2025

  • Dreamlike

    Какая неуверенность была в комментариях у парасюх до объявления результатов "какой дебил это придумал" "зачем это нужно" "что за бред" сами не верили в популярность свинарника. А тут сразу воспряли духом, выдохнули и принялись строчить.

    15.08.2025

  • Михаил Чичеров

    За Спартак 160 тысяч, это мало? А сколько за Зенит проголосовало, ась?

    15.08.2025

  • Максим Викторов

    У нас король эстрады - Эдуард Хиль. Киркоров и Пугачёва - это ваши кумиры)

    15.08.2025

  • Friendship07

    они опросы среди малолеток в Тиктоке проводили и им честно сказали, что З.- самый самый )))

    15.08.2025

  • Friendship07

    тогда от цска останется 4 буквы в архиве

    15.08.2025

  • Андрей Какурин

    Даже неприятно стало за нашу страну. Выходит что у нас в почете нытики, симулянты и костоломы. Осадок остался..

    15.08.2025

  • Михаил Чичеров

    ... и ну?

    15.08.2025

  • Максим Викторов

    Следующим опросом СЭкса будет, какую команду больше ненавидят болельщики? Нормально же хайпануть будет?:grin:

    15.08.2025

  • Friendship07

    Сколько процентов россиян проголосовало за ЗПРФ ?

    15.08.2025

  • Friendship07

    Торпедо с отрывом взорвет зенит

    15.08.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Насчёт титула - народная команда. У нас есть Киркоров - король эстрады, Пугачёва - примадонна, ещё какая-то - императрица и Вы в такой компании со своим титулом.

    15.08.2025

  • Михаил Чичеров

    Абидна, да? зато правда, а против правды не попрешь.

    15.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Почти 30 лет прошло, а всё болит?

    15.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    аха... дедок за мяснвх... и внучок - вдруг? что ты хрень лепишь?

    15.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Клуб за который болеет одна быдлота по всей России... когда то - да... суперпопулярный... а сейчас - полный отстой

    15.08.2025

  • Subzer0

    Кстати, вот именно из-за такого высокомерного отношения к болельщикам других клубов, болельщики этих команд ненавидят Спартак так, как ни один другой клуб. Именно из-за неадекватных фанатов. Подозреваю, что это обида на судьбу из-за постоянных неудач команды. При том, что планка каждый год задирается гораздо выше возможностей. Отсюда и разочарование.

    15.08.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Неважно как голосуют, важно кто считает! Понятно, что в СЭ практически все болелы Спартака. И потом исторически спартачи громче всех орут. Вот и вся статистика.

    15.08.2025

  • Subzer0

    Местечковыми?)) У ЦСКА болльше 1 млн. болельщиков. И, как бы тебе не было печально это слышать, за последние 20 лет их количество значительно увеличилось, в отличие от Спартака. Догадайся, почему?

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Питерский бот (даже с таким стажем зависания на сайте СЭ) подобных нюансов большой политики знать не обязан. Ему бы свежие "тезисы" лахтинской методички усвоить как следует.

    15.08.2025

  • $n10nep$

    ЦСКА - самый популярный клуб в России! Это очевидно.

    15.08.2025

  • старый тоомас

    Так старичок или дебил малолетний. Что-то у тебя память как у рыбки гуппи. К середине фразы забываешь что говорил в начале.

    15.08.2025

  • dinela

    Я и говорю,с дебилом малолетним общаюсь!Мне некогда,старичок,подучи историю,потом прибегай!

    15.08.2025

  • старый тоомас

    Ты еще динозавров вспомни.

    15.08.2025

  • dinela

    Ты правда дебил или родился недавно?Где Спартак и где Зенит?Давно ли страна вообще этим клубом интересоваться стала?Я тебе скажу,в 2000 году и не раньше!Причину надо говорить?

    15.08.2025

  • старый тоомас

    А что такое ЗПРФ?

    15.08.2025

  • старый тоомас

    160 тысяч из 160 миллионов - это на уровне статистической погрешности. Ты уже проходил в школе проценты? Сможешь сам подсчитать? Если верить Анзору, то даже не все гастарбайтеры с рынков проголосовали.

    15.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Нет такой комагды - Ноттингем Форрест, есть Ноттингем Форест.

    15.08.2025

  • dinela

    Умный человек,ты прочитай свой текст!Тебе не то,что до умного,а до просто грамотного как до Луны!)))

    15.08.2025

  • Za Dinamo

    за уши вас вытянули

    15.08.2025

  • ФОКСИ

    И единственный!!!............

    15.08.2025

  • Ermikhin Ermikhin

    Дурачёк

    15.08.2025

  • Андрей Недобрый

    Ждем ответного голосования на офсайте Зенита.:sweat_smile:

    15.08.2025

  • alexanderpisyako

    Такой вопрос мог задать не очень умный человек! У каждого челвека - болельщика свой любимый клуб, своего места где живёт! Нужно поддерживать стараться каждого из нас болельщиков! Спартак народная команда, а остальные болельщики их подавляющее большинство КТО?????

    15.08.2025

  • analytica

    Спартак это такая жизнь, какую врагу не пожелаешь. А если бы Зенит был властью, тогда те, кто пишет такие посты и плюсует им, сидели бы на своих диванах и молились бы на Медведева. Вам, хейтерам Зенита, просто везет, что власти пофиг и на нашего Миллера и на вашего Алекперова с его бандой. Для власти что Газпром, что Лукойл -- совершенно одинаковые дойные коровы.

    15.08.2025

  • dinela

    ЗПРФ!!!Не забыл,Фуфел?)))

    15.08.2025

  • Аз есмь

    Тю, бомжи, вы шо, обиделись?

    15.08.2025

  • D D

    как же смешно за питерских босяков, которые математику не учат!

    15.08.2025

  • igorlvov

    Прям через монитор чувствую как бомжары бьются в истерике, гневно строчят кляузы на тот самый верх и заплёвывают мониторы! :)))))))))) Вот уроды! :))))))))

    15.08.2025

  • dimarmy

    Оооо, ты видать не слушал настящего рок"н" ролла и не смотрел ФУТБОЛ!!

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Статусные Геи и Власть за Зенит! Мабута и тупая вата за Спартак! Армия - за ЦСКА!

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Поколение 90 вымрет и Спартаковцев останется как сейчас Торпедовцев или Динамовцев. За это говно никто болеть не будет.

    15.08.2025

  • Владимир Шикалев

    Спартак был популярным при Черенкове, Гаврилове в СССР, стал народной. Когда играли Титов, Тихонов более менее, но тогда ЦСКА был популяреее, потом Зенит какое то время, а Спартак уже нет. Завтра будет Локомотив или Луч условный. Я по командировках проехал весь союз и Россию, везде пытался попасть на стадион и знаю кое что о популярности команд. в 1984 году был в командировке в Куйбышеве ,смотрели Спартак+Зенит, когда Желудков забил Дасаеву вся гостиница орала от радости.

    15.08.2025

  • dinela

    Да,именно поэтому во всех городах звучит ЗПРФ!!!)))Ты откуда упал,дурик?)))

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    Огромное количество разных интернет изданий делало исследования и проводили опросы и у всех изданий самый популярный клуб на данный момент это Зенит. А у Спартак Экспресса получается Спартак. Ну ну, улыбнуло)))

    15.08.2025

  • Валерий Малов

    Вот именно "кое-что" ! Ни разу не болельщик Зенита.

    15.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ну да. Провести опрос, кто популярнее: Губин или Сташевский, а потом объявить, что Сташевский самый популярный певец России. Это СЭ.

    15.08.2025

  • Scallagrim

    "«Спартак» — самый популярный футбольный клуб России" --- Ну, и? (С)

    15.08.2025

  • Старшой0754

    А ты просто гандон.

    15.08.2025

  • Бустег

    да мне плевать, просто высказался.

    15.08.2025

  • Бустег

    привет, бромантановый!

    15.08.2025

  • старый тоомас

    160 тысяч человек за Спартак - это самый популярный клуб? не смешите мои тапочки. Даже фанатики бойкотируют матчи Спартака.

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Киркоров - самый популярный артист России! Спартак - самый популярный клуб России. Но для меня они оба - дерьмо собачье! Для меня Витя Цой и ЦСКА - Красаучеги мужчины жи есть!

    15.08.2025

  • ФОКСИ

    Клоуны заберитесь дальне Рязани, Костромы или сгоняйте зарубеж и тогда узнаете,что свинарник там не популярен.....

    15.08.2025

  • кузя23

    На самом деле болезненное, маниакальное, многолетнее утверждение секты красно-белых о своей "народности" сделало свое дело, но со знаком минус. Уже до изжоги надоели эти постоянные отсылки к прошлым победам, к этим ветеранам и т.д. и т.п. Притом что в новейшей истории, 21 века, у Спартака намного больше скандалов, интриг и всякого нефутбольного дерьма, чем в Зените. Видимо это и есть популярность) Когда на цветок садится одна бабочка, а на кусок дерьма стремятся сотни мух выходит дерьмо популярнее, так?) P.S. аллегория с цветком и дерьмом не является аллюзией на Зенит и Спартак, это просто пример нынешней извращенной манеры работы СМИ в погоне за лайками и комментами. Главное побольше упоминаний и не важно как они достигнуты.

    15.08.2025

  • flacorusSM

    Пидерский стон раздаётся))) Пидерцы в шоке, ГрязьПром не проплатил опрос)))

    15.08.2025

  • 199

    Сфоткал таблицу. Рад видеть пищевик рядом с зоной стыков. Ещё бы и бакланов подтянуть к этой зоне, а ещё лучше к зоне вылета. Праздник наступил бы в стране.:grinning:

    15.08.2025

  • петя

    Это просто ответ наглому газпрому, чтобы не забывал своего места! Даже закупив на корню РФС и судейский комитет, им никогда не стать НАРОДНОЙ командой! Мошенников не любят нигде!

    15.08.2025

  • dinela

    :joy:Ну какой нах Зенит!Вторыми армейцы идут,бакланы даже не третьи!Там динамики!)))

    15.08.2025

  • петя

    Нн смеши зенит никогда не был популярней Спартака. Не при Аршавине, не без него!

    15.08.2025

  • Горын

    Тупенький, тебе кто разрешал за ВСЕХ визжать? Пыл немного поубавь, тебе нормальные люди, нормальнам языком объясняют. Россия это не только Москва, а много, много городов, посёлков, деревень и сёл. И они тебе на давали право высказываться за них. Высказывайся за свою секту, там тебя поймут и может даже зауважают.

    15.08.2025

  • кузя23

    А где проводился опрос,на СЭ? Ах как удивительно, что Спартак победил)))))

    15.08.2025

  • петя

    Смотри не перни, от натуги! Спартак был, есть и будет народной командой, как бы не пыжились умельцы из газпрома!

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я же сказал . -Где то.)) Где то очень глубоко жалко . И мало .))

    15.08.2025

  • спас

    А нефть то причем? А вот рукава бренду кто спустил?

    15.08.2025

  • старый тоомас

    146%,как минимум!

    15.08.2025

  • спас

    Вот совсем не жалко, потому что как клуб изжил себя. Живет прошлым не стремится вперед. Но чемпион по тренерским перестановкам, это не отнимешь.

    15.08.2025

  • вперёд Спартак!

    Что за чушь? Какие 54/46??? Как минимум 80/20

    15.08.2025

  • Ruakiao

    И что? У СМ популярность хотя бы была и кое чего осталось, есть воспоминания. А что с остальными (типо ЦСКА ли Локо)? Как были местечковыми с 3 болельщиками, так и остались.

    15.08.2025

  • спас

    Все теперь чемпионы, самые чемпионские чемпионы по популярности. Как Оля Бузова или, не к ночи сказано, Маргарет Тетчер?

    15.08.2025

  • старый тоомас

    Вообще-то не в России, а среди читателей С-Э.

    15.08.2025

  • welkom1111

    Тебя здесь много до тошноты!... Ползай по другим веткам,убогое...

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мне кажется, что чем измерять у кого член длиннее и машина статуснее, было бы правильнее Питерцам походить к психотерапевту и избавиться от комплекса неполноценности перед Москвой!

    15.08.2025

  • Loel1

    И насколько позорней стал Зенит,которог ненавидит вся страна.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Да, это - патология. А еще - вера в то, что с помощью информационных технологий (а сюда входят покупка спортивных СМИ, организация ботоферм, "сотрудничество" с ВЦИОМ и пр.) можно изменить реальность. Отчасти - можно, но и у этого инструментария есть предел возможностей.

    15.08.2025

  • Valery Petrukhin

    Вызовите скорую для ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZумера - в Кащенко

    15.08.2025

  • AlAr

    Полегче стало?

    15.08.2025

  • AlAr

    Объективно!

    15.08.2025

  • Valery Petrukhin

    Вручат, и тебе .... засунут!!!

    15.08.2025

  • Алексей Алексеевич

    а в чем солидность проявляется? Ну просто чтобы сравнить с другими, а то может вы просто бла-бла-бла

    15.08.2025

  • AndreyV

    Вроде БДСМ официально запрещено в России? А вот поди ж ты...

    15.08.2025

  • NapoliFC

    Представляю сколько миллионов вложил Зенит в это голосование, а все равно облом. Реальные то цифры, на любом стадионе кроме Питера, за Зенит будет 5-7 процентов болеть.

    15.08.2025

  • Chausov Alexey

    Я больше скажу - а остальным болельщикам тем более все равно, кто из них популярнее. Эти опросы с якобы сотнями тысяч проголосовавших СЭ от нечего делать и на собственную потеху проводит. Ну и у СМ хоть какой - трофей, редакция весь уик-энд обмывать будет )

    15.08.2025

  • ksv-65

    Интересно..а вот был президент Ельцин, он ЛУЧШЕ, чем Путин В.В. ?? РЕДАКЦИЯ, ну ка сделайте популярней?)) СПОРТ-ЭКСПРЕСС...- катастрофа!!)) Может быть НХЛ или КХЛ...а может НАТО или СВО...где популярнее???)))

    15.08.2025

  • Илья858

    Где эти 10-12 миллионов? Проголосовало всего 310 тыс почти за месяц

    15.08.2025

  • Илья858

    Родила гора мышь. Почти месяц голосования в интернете и всего лишь 310 тыс проголосовавших. Масштаб достижения очень сильно преувеличен. Если бы включили в голосование другие клубы, могли бы собрать гораздо больше миллиона. Высосанное из пальца противостояние СМ и Зенита оказалось не интересно болельщикам.

    15.08.2025

  • Nord Ostovsky

    Первый Трофей взят в этом году!!

    15.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    История она такая

    15.08.2025

  • Анатолий СПб

    ....пидрас, ты амеба с дебильным ником. К тому же, страдающий манией величия и легкой дебильностью.

    15.08.2025

  • сакс_КТ

    Бгг. Да будет срач! Вот интересно, что является триггером, чтобы начать болеть за какую-либо команду? 1. "Ребята из соседнего двора". Могу понять, когда начинают болеть за команду со своего района. В спартаке почти половина - иностранцы, какой, нафиг, свой район? 2. "Профессиональная солидарность". Могу понять, когда военные болели за ЦСКА, ЗИЛовцы, за торпедо. Промкооперация, торговля и профсоюзы за спартак? 3. "Победы". Тут совсем беда. 4. "Красивая игра". Аналогично. Спартак, в котором десятилетия уже боль, "скандалы, интриги, расследования" и никаких результатов, откуда у него новые болельщики, кроме как от постоянных мантр "Спартак - народная команда"?

    15.08.2025

  • Прожарка свиней

    Смешно...Видимо, учли все голоса ромбоголовых идиотов, которые голосовали неединожды...

    15.08.2025

  • Artorixus

    Какое же точное пердуперждение. Хорошо ещё по Спартаку дубинкой пройтись, может вспомнят, некоторые упёртые только в дОбычу нефти, что у них есть, хоть и не в профильном активе, но ФК Спартак, а это им не баран пёрднул, это российский спортивный брэнд и относится к нему надо не спустя рукава, но достаточно серьёзно.

    15.08.2025

  • zzzz1400

    Спартак-москва только. И это давно уже военно-нефтяной клуб. Историю свою он уничтожил

    15.08.2025

  • zzzz1400

    Тушино - исторически военная земля, к истории с-москвы не имеющая отношения. Перейдя на эту землю, с-москва стал полувоенным клубом.

    15.08.2025

  • Berkut-7

    Если абстрагироватся от спортивных показателей и сравнивать названия, то Спартак конечно очень крутое название и ассоциативная его часть , как исторического персонажа и в целом по звучанию , звучит очень мощно и твёрдо, просто искры высекает , когда его выкрикивают на трибунах ,а взять например Химки , звучит как неудачное название жаренных сухариков в упаковке, а не как футбольный клуб.

    15.08.2025

  • Conquestador

    Зенит против Торпедо я бы посмотрел результаты, что там среди детей до 12, среди женщин за 45

    15.08.2025

  • DemolisherAjax

    Да, в конце сезона пару очков накинут,что б не вылетели :)

    15.08.2025

  • Tito88

    Редкостный долпоёп! Разумеется это о тебе безголовый.

    15.08.2025

  • Artorixus

    Не знаю причин по которым кому то вздумалось проводить этот опрос, но и без этого опроса было ясно жеаприори, что здесь именно Спартак победит, ибо Спартак -бренд, а Зенит, хоть и очень неплохая команда, но не своя (впрочем и Спартак сейчас в том же положении). Так что думаю, голосовали не за ФК Спартак, как таковой, но за историю в прямом и переносном смысле. Ведь у большинства населения в мозговой корке ещё "сидят" школьные уроки истории Древнего мира из 5 класса. А там Спартак -исторический герой. Да и книги про него, фильмы про него, как тут не проголосовать опять же за него. Может я и ошибаюсь, но это моё, сугубо личное мнение. А вообще то, я считаю, что это простая глупость проводить подобные опросы.

    15.08.2025

  • авторитет

    «Зенит» — позор российского футбола

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    ну, теперь надо провести опрос - болельщики какого клуба честнее! Самому не смешно? Вроде под взрослого косишь!:joy::rofl::sweat_smile:

    15.08.2025

  • ЗЕНИТ-обладатель Европейского Кубка и Суперкубка!!!, потому ОН И ПЕРВЫЙ!!! Что такого серьёзного ,натворил, в Европе, да и в России спартак, чтобы считаться ,первым,???????? Есть версия, что данная газета пихает интересы лукойла и, потому считаю, что вымышленная инфа по по поводу ,голосования...., как говорится за уши, притянутое голосование,!!! Никто бы в здравом уме, пусть даже четырежды болельщик спартака, в его нынешнем НИКАКОМ состоянии как по качеству игры и престижа, не стал бы отдавать свой голосок за этот клуб, находяшийся в КРИТИЧЕСКОМ состоянии!!!

    15.08.2025

  • Berkut-7

    Парадокс российского футбола , самый популярный клуб страны имеет на всех своих матчах полупустой стадион ,а когда он заполняется хотя бы на 50% радости столько , буд-то 100 тысяч пришло....грустно всё это, очень грустно , это голосование просто доказывает , что Россия вообще нефутбольная страна.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Насчет "скоро" не соглашусь, относительно "плеяды" Червя, Федуна и нынешних "управленцев" - разумеется, согласен.

    15.08.2025

  • Millwall82

    метрика может зафиксировать просмотр и визиты, где там такие персонализированные данные как пол и возраст (дата и год рождения). Без данных яндекса например (аккаунта).

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Метрика фиксирует переходы со всех браузеров и независимо от регистрации.

    15.08.2025

  • ksv-65

    Гораздо лучше, стало бы популярней ЦСКА, а не СПАРТАК..свинаря, одним словом...25 лет полное дерьмо!!! ЦСКА - выиграли Кубок УЕФА !!!!!!! Ладно уж проиграли Ливеру, 120 минут..ЦСКА - прелесть , в Москве!!! СПАРТАК - Экспресс...это ДЕРЬМО!!!!

    15.08.2025

  • Бустег

    скоро и без накруток Спартак станет самым непопулярным клубом даже в Москве если дальше так дела пойдут

    15.08.2025

  • Бустег

    ну хз, я думаю что болельщики Зенита просто честнее

    15.08.2025

  • elgatitto

    Пруфы в студию! Голоса за сало накручены!

    15.08.2025

  • Millwall82

    и что? много ли тут сидит с аккаунта или браузера яндекс?

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Ерунду пишете. Во-первых, тут нет никаких питерских фанатов, а есть только боты из ботофермы СПб. Во-вторых, именно боты, а также ай-ти-специалисты этот результат ЗПРФ и обеспечили. Без накрутки у "Зенита" было бы в три раза меньше голосов.

    15.08.2025

  • ksv-65

    РЕДАКЦИЯ из Москвы...если бы в Питере , была эта вонючая редакция, Зенит бы стал первым!!))) Просто смешно...Кубки УЕФА и Суперкубка УЕФА..что уж говорить.))) Одним словом ДЕБИЛЫ!!!! Россия, это не ФУТБОЛ..полное дерьмо..

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Про Яндекс.Метрику слышал когда-нибудь, специалист?

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Вот вам и ответ на вопрос: за кого вся страна?

    15.08.2025

  • Бен Ричардс

    "Какой сюрприз, кто бы мог подумать" (из одного прекрасного советского фильма). Я так понял, что помимо Орлова, Боярского, бывших игроков '"Зенита" и нескольких десятков здешних фанатов голосовать за "Зенит" подтянули работников "Газпрома". Не помогло.

    15.08.2025

  • Delus

    Это было очевидно, Спартаку этот опрос не нужен был)

    15.08.2025

  • spartsmen

    в принципе согласен, но нужно помнить, когда зенит стал солидным.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    так это только и доказывает, что за бомжей болеет меньше -им же никто не запрещал 100 раз голосовать, не правда ли?

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    ну, ты тот еще "рАссяинин", педрос!

    15.08.2025

  • spartsmen

    постановка вопроса правильная, но это тема уже для другого опроса :slight_smile:

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Про себя скажу - ЛИЧНО был на матче ДК-СМ в октябре 1969-го, учился тогда в Киеве на 2-м курсе КВИРТУ ПВО. 100 000 болельщиков, конечно, все в основном за хоЗлов, снег и дождь. Тогда Коля Осянин (не намного был старше меня) забил Рудакову победный единственный гол на 15-минуте и Спартак стал чемпионом СССР, хотя тогда ДК был лидером совесткого футбола. Сейчас Спартак совершенно не тот и даже не Спартак 90-х. лукойловщина низвела его до уровня середняков, хотя мой внук, который живет в другой локации, совершенно без моего участия стал болеть за Спартак.

    15.08.2025

  • spartsmen

    Ещё пара лет безумного управления спартаком и проценты отзеркалятся.

    15.08.2025

  • NF

    Болеть за клубы можно и не на стадионе, учитывая размеры страны и цены в ней. Здесь с Европой равнять бессмысленно. Это как с верующими: если учитывать только исполняющих все до последнего обряды, наберётся 3-4 млн. чел. на все религии...

    15.08.2025

  • NF

    Статистическая погрешность - 2-3%...

    15.08.2025

  • Millwall82

    Столичный клуб оказался популярнее как у мужской (55 процентов), так и женской (53 процента) аудитории. Наибольшее преимущество у «Спартака» по возрастным категориям среди участников голосования от 35 до 44 лет (60 процентов) и 45 до 54 лет (58 процентов), а вот еще в двух категориях (25-34, 55 и старше) отрыв поменьше — 53 процента против 47. У самой молодой аудитории из числа совершеннолетних (18-24) победителя и вовсе не оказалось — оба клуба набрали по 50 процентов от общего числа голосов.(с) ахахахах. Учитывая, что это нигде не уточнялось. На глазок айтишников СЭкса)

    15.08.2025

  • hovawart645

    Правильно! Популярность - это эфемерно, а то, что Локо лучший клуб - это объективно! Самый русский, самый семейный, самый играющий - только Локо!!!

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Добавлю, болельщик видит, что последние 20 с лишним лет Спартак является как бы обузой для лукойла. И та чехарда с выбором тренерского состава и спортивного менеджемта, постоянные скандалы и недовольство этим болельщиков, не способствует привлечению новых болельщиков. Хотя, как считается, что и отрицательная реклама способствует тому, что люди начинают интерес проявлять. Другое дело "качество" этих новых болельщиков.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Сфальсифицированы ботами и хакерами из СПб.

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Наверно потому, что если копнуть раньше 80х, то тех болельщиеков уже меньше, так сказать по естественным причинам, а если и есть, то им уже не до Спартака.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Не было там никакой администрации. Миллер оплатил, всего-то и делов. У какого-нибудь Федуна, конечно, ВЦИОМ деньги не взял бы, а у бывшего приятеля сами знаете кого - как не взять.

    15.08.2025

  • azmiser

    А не надо смешивать политику и местечковый патриотизм. Это разные вещи.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    А почему только с 80-го? В 80-е Спартак выиграл всего 2 раза. Он 12-кратный чемпион СССР. Кстати и 12-кратный серебряный призер! А бомжи тогда частенько боролись за невылет в пердив и их иногда в АДИНИСТРАТИВНОМ порядке ОСТАВЛЯЛИ в Высшей лиге (так тогда называлась РПЛ).

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    тот, кто не любит Спартак и бомжей, думаю не голосовали вообще

    15.08.2025

  • korkodil

    Превращение спортивного бренда в продовольственный не прокатило, решили закопать. Результат позорный. Году в 2000-м у Спартака было бы 80% и не в сравнении с Зенитом, а со всеми остальными.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Разрыв не может быть таким небольшим. На самом деле, как я и предполагал изначально, помойка включила все доступные ей возможности фальсификации опросов. Как минимум две трети голосов бомжам обеспечили боты (ботоферма в Лахте) и хакеры. Соотношение болельщиков должно быть примерно 80 к 20.

    15.08.2025

  • Каспийский берег

    Он у тебя в башке популярней...как и у вашего ушербного руководства. На всех стадионах звучит одно .....ЗПРФ.... Вот ваша популярность

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    Как надоело это всё...все знают что Зенит сейчас самый популярный клуб, а всё равно в Спартак Экспрес херню пишут, а сектанты прошлое забыть не могут, ВОТ И ДУХАРЯТСЯ. ДА НАХРЕН КОМУ СЕЙЧАС СВИНОКЛУБ НЕ СДАЛСЯ. А на местах так за своих болеют что и приветствуется

    15.08.2025

  • Sinaron

    Как вы задолбали со своим идиотским голосованием!

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    Разрыв не может быть таким небольшим. На самом деле, как я и предполагал изначально, помойка включила все доступные ей возможности фальсификации опросов. Как минимум две трети голосов бомжам обеспечили боты (ботоферма в Лахте) и хакеры. Соотношение болельщиков должно быть примерно 80 к 20.

    15.08.2025

  • Каспийский берег

    Лучше прими активированного угля.....а то тебя с просрочки сильно пучит!

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    " Все в России болеют за Зенит. Просто не все еще признались в этом." Л. Берия.

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    Лучше Сектор Газа чем говняный хлев

    15.08.2025

  • фанат

    Ну и во что вы теперь конвертируете эту популярность? Предлагаю закрепить сиё законом за подписью президента. Разработать план по переводу болел других команд в боление за сп-к. Кто будет супротив: наказание работами в виде помывки ихнего стадиона. А кто будет слишком верищать то: иноагент, экстремист-террорист, высылка. Занавес. Аминь.

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Перед стыковыми матчами в ПерДив. Для поднятия тонуса.))

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    А в чём народность Спартака? Где она? В том что Сталину понравилась игра свиноклуба с Динамо и в стремлении угодить Сталину стали называть её народной?

    15.08.2025

  • Каспийский берег

    Диссертацию напиши по наблюдениям...."Влияние газового сектора на неокрепшие умы молодого поколения"

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Совершенно верно, боление закладывается в детстве в основном, и кто лучше, там болельщиков и прибавляется. И за Зенит идет этот положительный баланс уже лет 15-20, но Спартак сделал в 80е-90е такой задел, что пока Зене еще очень далеко, ведь Зенита тогда по сути вообще не было. Именно поэтому за Спартак основная масса болел уже в солидном возрасте, которые надеятся на возрождение славных времен Спартака, но это огромная масса болел. А малолетки примерно сейчас 50/50. Поэтому и огромный перевес в пользу Спартака. Я бы тоже не начал болеть за такой Спартак, если бы родился лет 20 назад, потому что так болельщиков не завоевывают.

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    это похоже у тебя в голове звенит

    15.08.2025

  • shpasic

    Ноттингем Форрест дважды подряд выигрывал Кубок Чемпионов. кто популярнее - Ноттингем Форрест или Арсенал, который выиграл по разу только Кубок Кубков и Кубок Ярмарок?

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А все таки Спартак где то и жалко. Самые популярные , самые народные . А в жопе. Как так то ?)) Кто допустил ? )) Скоро уже уйдет на покой второе поколение Тушинских болельщиков не видевших Спартак чемпионом вживую.)))

    15.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Хотя бы поинтересовался, кто возглавляет ЕР. И за кого она топит. Может, тогда и задумался бы, которым боком к ней Москва )

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    В коробке играют мальчишки. Одна команда Спартак, другая Зенит, делятся между собой кто куда. Так вот за Спартак никто не хочет идти. Вот вам и весь сказ. Сам наблюдал такую картину в Омске

    15.08.2025

  • Nik

    итоги звенита сильно завышены

    15.08.2025

  • gan75

    Ну ладно, не 99%, а 95%. 5% фанатов в рамках статистической погрешности

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Хороший пример, Севилья действительно для лиги чемпионов слабая команда. Вот и показатель побед в лиге европы. Потому что в лиге европы команды слабее уровня лиги чемпионов. Даже градны в ней играют не мотивированно. А если и мотивированно, то раз они оказались в лиге европы, значит они явно не в форме. Именно поэтому победа в ЛЕ не показатель. Нет, это конечно показатель, но совсем не такой, на какой рассчитывают зенитовцы.

    15.08.2025

  • alex lav

    В пору моего далекого детства так спорили пацаны во дворе: кто кого знает)

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    ага, вот и прозвучало хрюкание из говнянного хлева с помоями

    15.08.2025

  • Горын

    Теперь стало ясно как побеждает Единая Россия, при электронном голосовании. Так и Спартак. Нарисовали сколько нужно.

    15.08.2025

  • Андрей Васильев

    Бредятина чистой воды. Спартак Экспресс написал как надо

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    клоун - это ты,199-й дебил. Ты проведи опрос сначала, а потом себя за большинство выдавай, а пока Маяковского (хотя ты, скорее всего малолетний дебил и не знаешь, кто такой Маяковский) читай -... голос единицы (а это ты, сопляк) тоньше писка... (не путай с пипиской:rofl::joy::sweat_smile:)

    15.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Пенсы привычно проголосовали за питерское ))) Поколение безмозглых рабов с программой телепередач в свободной от мыслей голове.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Это правда, если бы бомжи и кони выиграли хоть бы 2-й раз, то куда ни шло. В СССРе и Динамо Тбилиси горшок выигрывало и где оно щас? Вот Севилья, даже выиграв Кубка УЕФА/Лиги Европы 3 раза (2006, 2007, 2014), считается средненькой командой Испании. А когда теперь бомжи и кони выиграют что-то в Европе? Х.З.

    15.08.2025

  • 1_sport

    И что означает "самый популярный клуб"? Бред какой-то!

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Если бы я был болельщиком Спартака или Зенита, мне было бы всё равно, кто популярнее.

    15.08.2025

  • Gordon

    Всюду заговор и рука Москвы :))))))))))))))))))))))))) Некоторые комплексы неизлечимы :))) Ну и насчёт ВЦИОМ - это тот, у которого 80 процентов людей доброжелательно к мигрантам относятся? Да, образец объективности и профессионализма :)))))))))))))))))))))

    15.08.2025

  • Gordon

    Это и так было очевидно. Вопрос в другом. Если наше руководство продолжит действовать в таком же духе, лет эдак через 10 ситуация уже реально может измениться.

    15.08.2025

  • Valekka

    Надо нести популярность в массы.Где широко представлены регионы,проголосовавшие за Спартак?-в ФНЛ и ФНЛ-2,Спартак должен быть среди своих поклонников.Я пообщался со знакомыми в Осетии и Кабардино-Балкарии,какая позиция у них.Ответы были под копирку и лаконичными :" Ты о чём вообще,пофиг абсолютно!" Позвонил в Волгоград,Камышин,Иркутск,Ангарск-то же самое.Видимо СЭ делит Регионы на Москва,Московская обл,Подмосковье ближайшее,Подмосковье дальнее :))) На самом деле,никакого значения это иметь не может,если только козырять при удобном случае. Вот давайте так : если Спартак самый популярный клуб в России,то пусть первым уберёт легов,оставит 3-4,пусть станет флагманом развития российской молодёжи.А так-жевать ж..ой простыню не каждый сможет,но смысл какой?! Будут теперь писаки в каждом посте про Спартак добавлять "самый популярный"?! Пусть будет-ни холодно,ни жарко!

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Вряд ли Зенит когда-либо был популярнее Спартака. Вообще, этот спор, кто популярнее, напоминает спор "у кого пиписька больше". Я не понимаю спорящих. Какая разница, кто популярнее??!

    15.08.2025

  • ровнов

    Медведев перенесет голосование. На следующий год.

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    так это же случайность. 1 раз - случайность, 2 раза - совпадение, 3 раза - закономерность, а 4 раза - система.

    15.08.2025

  • Andrei Shulga

    Это не потому что Спартак популярнее-это потому что в регионах больше не любят Газбразильяз, поэтому голосовали за мясных, как-то так! Как говорят- " Из двух зол выбирают одно" вариантов ведь больше нет!

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    Да, возможно и упала, но мой внук (ему 8 лет) вдруг (а живем мы в разных локациях, как сейчас принято говорить) без моего участия стал болеть за Спартак, хотя в его семье вообще не интересуются футболом.

    15.08.2025

  • Старшой0754

    Слава Богу, свинки ткперь успокоятся... и попрут вверх по таблице.

    15.08.2025

  • Каспийский берег

    Это было и так понятно. Все эти мы догоним и перегоним хороши в башке у 70-летнего маразматика и Ко. Никакие титулы и прочее не могут изменить расстановку сил...потому что Спартак - это жизнь....а Зенит - это власть. Никогда власть не будет популярнее у народа чем сам народ и его простая жизнь...без этих лазуревых понтов...золотых маек и перенесенных хоть 10 раз столетий!

    15.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Так оно и есть. Это ещё я не голосовал. Но важно ещё, как раскладывается популярность по возрастам. А здесь у молодёжи 50:50, а могло быть и в пользу Зенита. Кто выигрывает больше в настоящее время, тот в основном и привлекает детей, если не брать в расчёт привязку к родным городам. Так, например, почему ребята из Воронежа должны болеть за Спартак, если Зенит более успешен и лучше играет? Спартак ПОКА более популярный, но если его руководство будет заниматься муйнёй, а не руководить нормально, скоро всё перевернётся.

    15.08.2025

  • hovawart645

    По ветренному полю, из попы дым - безусловно, солидно и впечатляюще!

    15.08.2025

  • Московский

    Ребят, не лейте вы грязь, тут же взрослая аудитория вроде Ну хотят они хоть что-то выиграть, дальше сделают опрос кто популярнее в Москве, и «обыграют» ЦСКА) Это их большая победа)

    15.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А это, кстати, хороший вопрос. Замотивировать легионеров, которые не особо в курсе наших хитросплетений. Да, Спартак - самый любимый в народе клуб. Так что, ребята, будьте счастливы играть в нём и выкладывайтесь по полной.

    15.08.2025

  • Врн36

    Опять бомжей носом по асфальту провели

    15.08.2025

  • olc

    На каждом стадионе ЗПРФ!

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Спартак действительно самый популярный клуб, в этом не было никаких сомнений, потому что доказательств этому навалом. Достаточно посмотреть комменты, где обсуждают только Спартак. Пофеерьте сначала в ЛЧ как Спартак, а потом уже о популярности думайте. А размахивать трофеями второсортных еврокубков можно сколько угодно, они вам рейтинг не поднимут особо среди болельщиков. Потому что гораздо ценнее например выбить из кубка чемпионов Наполи с Марадонной, чем выиграть лигу европы. А кого выбил Зенит из лиги чемпионов? Никого. Трофеи в данном случае не показатель популярности. Не те трофеи.

    15.08.2025

  • Ктомымясо

    Спорт Экспресс принадлежит НМГ. Почитайте кто хозяева НМГ прежде чем говорить что это проспамовский московский брехунок. А про полурность по ВЦИОМу..... эти господам нужно придти для сравнения на матчи сенитки и Спартака в дгугих городах и сравнить количество болельщиков на выездах.

    15.08.2025

  • Bedrors Dagldian

    ...и опрос ,наверняка,проводили в пидере и москвобаде-две ненавистных простому россиянину сборища,обьедененных под названием "свинарник" и "бомжатник".

    15.08.2025

  • shpasic

    ИгрьЯклич лично проголосовал 20500 раз - за каждого из своих подписчиков в телеграм-канале.

    15.08.2025

  • Бустег

    а у "бомжей" 2 еврокубка есть, ахаха.а что есть у кб?3 полуфинала и минус 18)

    15.08.2025

  • Бустег

    да просто люди по 100 раз голосовали, при каждом заходе на страницу СЭ вот и все

    15.08.2025

  • 199

    И когда ВЫ КЛОУНЫ угомонитесь. Ну считайте себя популярными между собой, но на ... вы эту мысль навязываете другим.Вас ненавидит большинство в стране, как и бакланов.

    15.08.2025

  • Rawalex

    Давно уже нет, на посещаемость матчей посмотрите. А если сейчас Спартак и Зенит в середняки сползут - рпл можно будет расформировать за ненадобностью. Футбол не вывозит конкуренцию с современными развлечениями у молодёжи.

    15.08.2025

  • shpasic

    темы следующих опросов: - какой клуб самый популярный: ЦСКА или Динамо? - какой клуб самый популярный: Краснодар или Локомотив? - какой клуб самый популярный: Ростов или Крылья Советов? - какой клуб самый популярный: Факел или Спартак? - какой клуб самый популярный: Зенит или Торпедо? - какой клуб самый популярный: Рубин или Ротор?

    15.08.2025

  • shutnik78

    им теперь можно сниматься с чемпионата? ведь они самые популярные по версии СЭкс'а:laughing::sweat_smile::joy:

    15.08.2025

  • shpasic

    ну, наконец-то!

    15.08.2025

  • Кабанчик

    ВЦИОМ делает опросы, которые ему оплачивает администрация президента, цель опросов ВЦИОМ повлиять на общественное мнение

    15.08.2025

  • 14BrGRU

    да, на 12-е..

    15.08.2025

  • hovawart645

    Болезненное, маниакальное, многолетнее стремление газовых к всенародной любви мне напоминает неистовое желание карточного шулера вызвать восторженные аплодисметы у облапошенных им граждан! Он же так изящно и неназойливо их обул! Да ещё и шесть раз подряд...

    15.08.2025

  • Marty Friedman

    это как-то поможет уйти с 11-го места?

    15.08.2025

  • ANTI BOMG

    а кто бомжам вообще должен что-то доказывать - их удел валяться в вонючей картонной коробке, смердеть и разлагаться и периодически ползать к речке -вонючке мойке.:joy::rofl::sweat_smile:

    15.08.2025

  • 14BrGRU

    Популярный - да, без вопросов!! Но и самый иПантуый! Зенит же самый солидный,факт.

    15.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Когда в Тушино почетную грамоту за победу в конкурсе вручать будут?

    15.08.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Съели????

    15.08.2025

  • Subzer0

    Вы лучше сравните насколько упала популярность Спартака за последние лет 20. Вот это действительно будет интересная и показательная статистика.

    15.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    ВЦИОМ и 146% рисует легко. Как ему не верить?

    15.08.2025

  • NF

    Да нет, миллионов 10-12 болеющих за клубы в целом есть. Просто пафоса и гонора, будто более 50-70 миллионов ...

    15.08.2025

  • gan75

    99%

    15.08.2025

  • gan75

    Утешительный приз

    15.08.2025

  • azmiser

    Когда коту нечего делать, то он лижет яйца. Когда СпаМ не завоёвывает титулы, то он придумывает миф о "популярности", за которую ему даже грамоту не дадут. Верить проспамовскому (да ещё москвскому) брехунку - себя не уважать. На вопрос о популярности клубов давно ответил ВЦИОМ, профессионально занимающаяся различными рейтингами.

    15.08.2025

  • NF

    Да ладно, вот неожиданность. Для 90% населения страны, которые не болеют за клубы. P.S. Да и что это за "статистика"? Где конкретные цифры, а не проценнты? Может, там за эти клубы 10 и 12 тыс. чел. проголосовали и только.

    15.08.2025

  • Владимир Шикалев

    Спартак не самый популярный клуб России, а популярнее Зенита на сегодня , изза легионеров. Когда играли Аршавин, Кержаков Зенит был популярней. В опросе нет ЦСКА, Динамо, Рубина, Локомотива...Сейчас, наверное, Локомотив и ЦСКА популярнее, там больше россиян играет, вернее, больше популярнее у нейтральных болельщиков.

    15.08.2025

    • Бакаев: «Аренда в «Аль-Вахде»? Один из тренеров не наигрывал в старт, хотел подтянуть футболистов из Африки»

    Бакаев — о ситуации в «Химках»: «Когда сложно моим товарищам, это передается и мне»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

