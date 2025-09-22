Барко — о важности присутствия Станковича на скамейке «Спартака»: «Он наш тренер и хороший специалист»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал «СЭ», как на команду повлияло отсутствие главного тренера Деяна Станковича на скамейке.

«Он наш тренер, и он хороший специалист. Конечно, его присутствие важно для того, чтобы правильно настраиваться на матчи и выигрывать их», — сказал Барко «СЭ».

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.