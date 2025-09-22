Кучаев — об улучшении результатов «Ростова»: «Еще не радуемся, нам нужно набирать очки»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал последние результаты команды.

В воскресенье, 21 сентября, ростовчане на выезде сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 9-м туре РПЛ. Перед этим команда Джонатана Альбы обыграла в 8-м туре ЦСКА (1:0) и победила «Спартак» (2:1) в 4-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Согласен, что первый тайм был лучше для «Ростова»?

— Сто процентов, первый тайм был лучше, хотя во втором у нас было больше моментов. В обороне сыграли надежно.

— Ощущение, что «Ростов» набирает.

— Дай бог. Мы еще не радуемся, а относимся максимально сосредоточенно к каждой игре, нам нужно набирать очки. Расслабляться точно не стоит пока что, — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

После 9 матчей «Ростов» с 9 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.