Хавбек «Динамо» Шиманьски: «Верю, что мы способны победить «Локомотив»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет 8 мая в Химках.
«Сейчас «Локомотив» — это уже другая команда. Тогда мы обыграли их со счетом 5:1 — они заработали два удаления, а мы показали отличный футбол. Не знаю, сможем ли повторить тот результат, но точно могу сказать, что мы будем сражаться за победу. Неважно, выиграем мы 5:1 или 1:0, главное — это набрать три очка. Я верю, что мы способны победить, несмотря на отличное выступление соперника в последнее время», — приводит слова Шиманьски пресс-служба «Динамо».
«Локомотив» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 46 баллов и седьмая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/simanski-seicas-ne-vremya-unyvat-nuzno-vyiti-na-pole-i-pobedit-lokomotiv-1620468156
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