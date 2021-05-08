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Хавбек «Динамо» Шиманьски: «Верю, что мы способны победить «Локомотив»

14:33
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет 8 мая в Химках.

«Сейчас «Локомотив» — это уже другая команда. Тогда мы обыграли их со счетом 5:1 — они заработали два удаления, а мы показали отличный футбол. Не знаю, сможем ли повторить тот результат, но точно могу сказать, что мы будем сражаться за победу. Неважно, выиграем мы 5:1 или 1:0, главное — это набрать три очка. Я верю, что мы способны победить, несмотря на отличное выступление соперника в последнее время», — приводит слова Шиманьски пресс-служба «Динамо».

«Локомотив» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 46 баллов и седьмая строчка.

Локомотив — Динамо

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/simanski-seicas-ne-vremya-unyvat-nuzno-vyiti-na-pole-i-pobedit-lokomotiv-1620468156

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры