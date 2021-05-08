Соболев рассказал, чем похож на Левандовского

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Мне до Левандовского очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым, — цитирует Соболева сайт «Спартака». - Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное».

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.