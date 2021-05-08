Соболев рассказал, чем похож на Левандовского
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
«Мне до Левандовского очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым, — цитирует Соболева сайт «Спартака». - Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное».
Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-08-aleksandr_sobolev_my_obyazany_vyigrat_dva_etikh_finala/
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