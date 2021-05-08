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Соболев рассказал, чем похож на Левандовского

14:26
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Роберт Левандовски. Фото Reuters
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Мне до Левандовского очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым, — цитирует Соболева сайт «Спартака». - Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное».

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-08-aleksandr_sobolev_my_obyazany_vyigrat_dva_etikh_finala/

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