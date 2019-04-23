Характеристика на Кокорина из СИЗО: "Взысканий не имеет"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненеского суда зачитал характеристику на форварда из следственного изолятора.

Во время содержания в СИЗО нарушений режима содержания не было, взысканий не имеет. Конфликтных ситуация не создает. Во время собеседования ведет себя спокойно. Отвечает на вопросы по существу. На профилактическом учете лиц, склонным к эксцессам, не состоит. Жалоб на условия содержания не высказывает.

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и его другом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись. (Александр Рогулев)

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