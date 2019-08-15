Хаджи отказался переходить в «Спартак» из-за дисциплинарных правил

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, почему красно-белые не смогли подписать этим летом Яниса Хаджи. Сын экс-капитана сборной Румынии Георге Хаджи перешел из клуба отца «Вииторула» в бельгийский «Генк», однако красно-белые долго считались главным претендентом на него.

— У вас карт-бланш по приобретениям?

— Что значит карт-бланш? Я считаю, ни у кого нет карт-бланша, даже если говорят приобретай кого хочешь, все равно придется ответить за свои поступки. Карт-бланша нет, я советуюсь всегда с акционерами, мы обсуждаем все с тренером. Я один не принимаю решение, у нас есть Леонид Арнольдович Федун, главный тренер, которого тоже надо в этот круг включать, ведь он отвечает за результат.

— Был случай, чтобы игрока просил Кононов, а лично вы или акционеры его зачехлили?

— Чтобы зачехлили не было, но были случаи, когда Кононов предлагал игрока, когда Леонид Арнольдович или я предлагали кого-то, но в итоге мы не сходились во мнении и его не брали.

— Кого последнего предлагал Кононов, и его не взяли?

— Мы активно действовали по Хаджи. Но не договорились с игроком, и не по финансам, а потому что он отказался принимать наши внутренние дисциплинарные правила.