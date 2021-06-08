Хачатурянц объяснил, почему он не принял предложение стать президентом РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что ему поступало предложение возглавить Российскую премьер-лигу.

— Вы знаете, что оно поступало, отрицать бессмысленно. С уважением отношусь к Сергею Геннадьевичу Прядкину, он делает максимально все для РПЛ. Очень хочу доделать работу, которую начал, хочу закончить эти реформы. Уверен, с моей командой мы сможем сделать серьезный шаг. Я хочу довести до конца то, что начал. С огромным оптимизмом смотрю на следующий сезон. Этот оптимизм дала мне встреча с судьями, которая была очень откровенной, обсуждались не совсем приятные вещи. Я искренне поверил, что те кто остались, искренне любят профессию. Не пересекут эти флажки. Я верю в команду, они пришли менять не ради денег. Прядкин же все свои силы и возможности и положил на то, чтобы РПЛ стала лучше. Всегда есть критики и недовольные люди, но есть главное правило — системность работы может привести к результату. Моя команда понимает требования к системности, в РПЛ то же самое. Уверен, энтузиазма там не меньше.

Дюкову высказывал свою точку зрения по этому поводу: необходимо логически завершать любое дело, которое ты начал. Кто предлагал возглавить РПЛ? Многие клубы.

(Севастиан Терлецкий)