Руководитель проекта ВАР в России Калошин и специальный советник Эллерей покинули РФС

Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора, информирует пресс-служба организации.

«Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта ВАР в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.

«Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта ВАР!», — говорится в сообщении РФС.