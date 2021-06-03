Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руководитель проекта ВАР в России Калошин и специальный советник Эллерей покинули РФС

14:12

Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора, информирует пресс-служба организации.

«Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта ВАР в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.

«Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта ВАР!», — говорится в сообщении РФС.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как Россия играла с Канадой в плей-офф ЧМ: последние три матча — за соперниками, но в целом — равенство
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия — Канада: дата и время начала прямой трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2021
Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы