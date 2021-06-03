Руководитель проекта ВАР в России Калошин и специальный советник Эллерей покинули РФС
14:12
Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора, информирует пресс-служба организации.
«Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта ВАР в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.
Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.
«Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта ВАР!», — говорится в сообщении РФС.
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