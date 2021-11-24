Хачатурянц: «В РПЛ много суперклубов, но есть один, который показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о победах «Зенита» в последних трех розыгрышах чемпионата России.

«Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Плюс — тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет. Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы 4-5 клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно.

Но я не меньше заинтересован и в конкуренции во всем турнире в целом. И в том числе поэтому один из самых важных пунктов в новой стратегии — система распределения доходов и мотивации клубов. Это то, что я хотел бы утвердить вместе с ними. Потому что наша цель — увеличение конкурентоспособности команд из средней части турнирной таблицы. Сделать лидеров еще богаче мы не сможем, а вот поддержать клубы из второй половины таблицы этими деньгами возможность есть», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.

«Зенит» после 15 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. Петербуржцы опережают идущий на второй строчке «Динамо» на 4 очка.