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Хачатурянц: «На пост президента РПЛ я рекомендую Александра Алаева»

Хачатурянц сообщил, что рекомендовал Алаева на пост президента РПЛ
Виктория Кравченко
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Ашот Хачатурянц подвел итоги своей работы на посту президента РПЛ и поблагодарил всех за совместную работу.

«Хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с ее клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию Лиги, налаживаются бизнес-процессы.

Нам удалось подписать контракты с новыми надежными партнерами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее — это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Он также подтвердил информацию о том, что рекомендовал Александра Алаева на его замену.

«На пост президента РПЛ я рекомендую Александра Алаева. Лигу и ее нового руководителя ждут новые вызовы, при этом я надеюсь, что, в случае утверждения кандидатуры Александра Александровича, курс на реформы РПЛ и создание качественного, и конкурентоспособного продукта будет», — добавил Хачатурянц.

Ранее стало известно, что Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца состоялось 22 ноября прошлого года.

РПЛ
Ашот Хачатурянц
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