Федун: «Понимаю причины ухода Хачатурянца, но это не для прессы»
Федун заявил, что сожалеет об уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.
Исполняющим обязанности Лиги стал Александр Алаева.
«Очень сожалею, что он [Хачатурянц] ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, [контракт со спонсором на] 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием. Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», — цитирует Федуна РИА «Новости Спорт».
В октябре 2021-го Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. В ноябре его утвердили в этой должности на пять лет.
С осени 2019 по июнь 2022 года Хачатурянц был руководителем судейского комитета РФС.
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|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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