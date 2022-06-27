Федун: «Понимаю причины ухода Хачатурянца, но это не для прессы»

Федун заявил, что сожалеет об уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

Исполняющим обязанности Лиги стал Александр Алаева.

«Очень сожалею, что он [Хачатурянц] ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, [контракт со спонсором на] 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием. Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», — цитирует Федуна РИА «Новости Спорт».

В октябре 2021-го Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. В ноябре его утвердили в этой должности на пять лет.

С осени 2019 по июнь 2022 года Хачатурянц был руководителем судейского комитета РФС.