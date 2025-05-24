Быстров: «Чемпионство «Краснодара» — это грандиозное событие для клуба, города и Галицкого»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу команды в РПЛ.

«Чемпионство «Краснодара» — это грандиозное событие для клуба, города, Галицкого, для их воспитанников. Они заслуженно стали чемпионами. Они отлично прошли всю дистанцию сезона и боролись до конца», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров выступал за «Краснодар» c 2017 по 2018 год. В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России