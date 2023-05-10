Мантуан: «Выиграв РПЛ, мы всем доказали, что «Зенит» вышел бы из группы в ЛЧ»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свое будущее нахождение в команде из Санкт-Петербурга.

«Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге Чемпионов? Да, без лишних слов — выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали. Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт. Я хочу получить российское гражданство? Пока со мной об этом никто не говорил, у меня нет ответа на этот вопрос», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России 7 мая, когда во встрече 26-го тура РПЛ обыграл московский «Спартак» (3:2). Питерский клуб пятый раз подряд выиграл трофей.