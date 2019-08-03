Гус Тил вылетел в Москву. Он подпишет контракт со "Спартаком"

Полузащитник АЗ Гус Тил вылетел в Россию для подписания контракта со "Спартаком", сообщил в своем Instagram агент футболиста Фулько ван Куперен.

21-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение на четыре года и 2,5 миллиона евро за сезон. Также по информации СМИ, сумма трансфера Тила составит 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.