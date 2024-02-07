Гуренко высказался о возможном уходе Джикии из «Спартака»

Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из московского клуба в конце сезона.

«30 лет — это хороший возраст, тут не в возрасте проблема. Какой команде он бы пригодился? Мне кажется, все зависит от требований тренера. Какие у него требования, какие ему нравятся игроки, что он хочет видеть. Я не могу рассуждать о том, должен ли Джикия попадать в стартовый состав «Спартака». Потому что у команды есть тренер, идет тренировочный процесс, понятно, что в таком клубе, как «Спартак», должно быть 20 равноценных игроков. Поэтому, кто лучше выглядит, кто лучше выполняет тренерские установки, тот и должен играть», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.