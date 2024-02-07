Голкипер «Динамо» Кудравец считает, что команда может бороться за золото в текущем сезоне

Новичок «Динамо» Андрей Кудравец рассказал о целях, которые ставит команда в текущем сезоне.

— На твой взгляд, на что может замахнуться «Динамо» в этом сезоне?

— На все. На самые высокие места. Золото — первая цель. Если не получится, то медали. Надо выжимать максимум. В целом в такой команде, как «Динамо», ничего другого никто не должен представлять — только золото. Все усилия будем прикладывать, а там как получится, — сказал Кудравец «СЭ».

После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».