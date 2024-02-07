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7 февраля, 17:30

Голкипер «Динамо» Кудравец считает, что команда может бороться за золото в текущем сезоне

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Новичок «Динамо» Андрей Кудравец рассказал о целях, которые ставит команда в текущем сезоне.

— На твой взгляд, на что может замахнуться «Динамо» в этом сезоне?

— На все. На самые высокие места. Золото — первая цель. Если не получится, то медали. Надо выжимать максимум. В целом в такой команде, как «Динамо», ничего другого никто не должен представлять — только золото. Все усилия будем прикладывать, а там как получится, — сказал Кудравец «СЭ».

После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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