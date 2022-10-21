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Сегодня, 21:05

Гуренко: «На полгода Семин — оптимальный кандидат в «Локомотив»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает Юрия Семина хорошим кандидатом на должность главного тренера железнодорожников.

«На короткой дистанции, на полгода, это была бы оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч — однозначно на этот период. А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Галактионова. Все-таки футболисты «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» — это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе», — цитирует «РБ Спорт» Гуренко.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

Железнодорожники после 13 туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября «Локомотив» сыграет дома с «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gurenko-na-polgoda-semin-ideal-ny-j-kandidat-v-lokomotiv/
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Мусса Сиссако

Сочи

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