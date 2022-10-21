Гуренко заявил, что готов вернуться в «Локомотив» в качестве тренера

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил о готовности вернуться в клуб в качестве тренера.

«Вернуться тренером в «Локомотив»? Конечно, готов! Мои лучшие годы прошли в «Локомотиве». Если понадобятся мои знания и опыт, то я с удовольствием», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

Последним местом работы 50-летнего специалиста был солигорский «Шахтер».

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.