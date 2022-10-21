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Шунин: «В РПЛ проходных матчей нет, очки добываются на зубах»

Вратарь «Динамо» Шунин ожидает сложного матча с «Локомотивом»
Мария Гусева
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Локомотив» и «Динамо» — это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч", — приводит Sport24 слова Шунина.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 8-й строчке с 20 очками.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-shunin-v-rpl-s-kazhdym-sopernikom-ochki-dobyvayutsya-na-zubakh-zhdu-yarkiy-i-slozhnyy-match-s-lokomotivom
Антон Шунин
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
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 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
23.10 19:00
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 - : -
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