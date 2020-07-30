Гурам Аджоев объяснил, почему назначил Подпалого главным тренером «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение назначить Сергея Подпалого главным тренером команды. Подпалый до конца сезона-2019/20 занимал должность и.о. главного тренера туляков после ухода из команды Игоря Черевченко.

— Сергей Подпалый готовит команду к новому сезону, — цитирует ТАСС Аджоева. — Идет сбор на нашей базе в Туле. Почему принято решение назначить Подпалого главным тренером? Ответ очень простой — мы в своей работе руководствуемся прежде всего результатом, этот критерий является основным. Приняв команду на финише чемпионата, тренерский штаб во главе с Подпалым провел пять игр. В этих пяти встречах «Арсенал» одержал три победы, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Это приемлемый, достойный результат, кроме того, мы увидели в деле новых, молодых футболистов, которые способны приносить пользу «Арсеналу». Считаю, что в тех пяти играх тренерский штаб показал свою состоятельность, поэтому он продолжает работать с командой.

По итогам чемпионата России-2019/20 «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Первый матч сезона-2020/21 туляки проведут на своем поле против «Ахмата», встреча состоится в воскресенье, 9 августа. Начало — в 19.00 по московскому времени.