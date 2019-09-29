Президент «Арсенала» Гурам Аджоев после поражения его команды от «Краснодара» (0:2) заявил, что тульская команда подаст протест на работу судей в этой игре.

— Думаю, что обязательно протест подадим, — сказал Аджоев. — Сейчас буду звонить, разбираться. С другой стороны, подадим мы протест, ну и что дальше? Разве нам это вернет три очка? Сколько раз мы уже устраивали разбирательства, ни к чему это не приводило. Двойные стандарты, применяемые к разным командам, продолжаются, и это некрасиво. Одним можно делать определенные действия, другим нельзя. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Мы же тоже в футбол играем, играем в премьер-лиге, зарабатываем очки, ставим задачи. Почему какой-то судья все портит, берет и задвигает команду, за которую переживает целый регион?

Я не понимаю, почему наша страна блестяще провела чемпионат мира, где ВАР работал как часы, но не может правильно воспользоваться его наследием? Я смотрел игры ЧМ-2018, гордился и предвкушал: сейчас чемпионат России поднимается на космический уровень. Но прошел год, и вместо подъема уровень судейства наоборот скатился вниз. Как это можно объяснить? (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Аджоевым читайте — здесь