Гунько считает, что переход Медины в «Спартак» не поможет составить конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию о том, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в «Спартак».

«В последнее время он нечасто появлялся в составе ЦСКА, у него был какой-то конфликт с Федотовым. Переход из ЦСКА в «Спартак» — это всегда событие. Возможно, Медина не вписывается в методы управления Федотова, может быть, не вписывается в структуру игры. Посмотрим, как это будет у Абаскаля в «Спартаке», если этот переход, конечно, все-таки состоится. Переход одного футболиста из ЦСКА в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту». Вот если бы несколько человек из «Зенита» перешли в «Спартак», тогда «Спартак» составил бы конкуренцию Зениту», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.