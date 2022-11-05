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Сегодня, 10:28

Терюшков о первой победе «Химок» после отставки Юрана: «Обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» отреагировал на победу подмосковной команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Как истинный болельщик «Химок», очень рад победе. Дождались все болельщики, именно настоящие болельщики, которые всегда с командой, а не те, которые пишут провокационные посты во вновь созданных Telegram-каналах, а потом раскручивают для тех, кто с клубом и в радости, и в горе.
Но обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра. Клубу предстоит проделать большую работу в зимнюю паузу. Уверен, что сделают правильные выводы. Мы будем так же поддерживать «Химки», как и делаем это в осенней части чемпионата», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. В предыдущий раз химчане выигрывали 7 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1). После этого команда потерпела 12 поражений и 3 раза сыграла вничью во всех турнирах (одна из ничьих завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 16 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
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 14 1 3
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