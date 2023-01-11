Губерниев: «После завершения карьеры Кухарчук может стать поэтом. Можно записать совместную песню»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что полузащитник Илья Кухарчук после ухода из «Химок» опубликовал прощальные стихи, обращенные к клубу.

«Во-первых, я не читал стихи Кухарчука про «Химки». Во-вторых, Илья ушел из подмосковной команды и что теперь? Сейчас Кухарчуку нужно сосредоточиться на игре в футбол. А после завершения карьеры Илья может стать поэтом и тогда можно будет записать с ним совместную песню», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Кухарчук объявил об уходе из «Химок» 9 января. Он выступал за подмосковный клуб 4 года, хавбек забил 20 голов и сделал 14 результативных передач в 100 матчах за команду.