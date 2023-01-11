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Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Кухарчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в стихах попрощался с подмосковным клубом.

9 января 32-летний россиянин сообщил, что уходит из команды.

«Что такое «Химки»? Красная машина!
Всегда был коллектив, всегда была дружина!
И даже когда, если, пошло что-то не так
Мы со всем справлялись, у нас ведь был костяк!
Что такое «Химки»? Поднялись из низов!
Сохранились, выбились из вальтов в тузов!
Но тузов не много, еще целая колода...
Играли мы для вас! Для людей и для народа!
Что такое «Химки»? Мои 4 года...
Упорная работа, голы, событий много!
И радостных моментов, правда, мне хватало...
Но сердце, если честно, о большем же мечтало.
Что такое «Химки»? Вечная интрига!
Миллион событий, но все же премьер-лига!
Жалко мне трибуны, бедные фанаты...
Нету результата, согласен... Виноваты...
Но хватит лирики моей, хочу сказать: «Спасибо!»
Ведь «Химки» — организм! Начало фенотипа!
Всем неравнодушным низкий вам поклон!
Турбулентность? Я устал... Пора... Новый эшелон», — написал Кухарчук у себя в соцсетях.

Стихотворение Ильи Кухарчука. Фото Соцсети
Стихотворение Ильи Кухарчука.
Фото Соцсети

Кухарчук выступал за «Химки» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за подмосковную команду.

Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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