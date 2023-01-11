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Сегодня, 03:00

Шалимов назвал ожидаемым решение CAS отклонить апелляцию клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Краснодара», «Урала», «Ахмата» и «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) окончательно отклонить апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с командами.

«Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много. В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.

Офис РФС. В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-reshenii-cas-nas-budut-dolbit-do-poslednego-luchshe-perejti-v-aziyu/
Игорь Шалимов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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