Шалимов назвал ожидаемым решение CAS отклонить апелляцию клубов РПЛ

Бывший тренер «Краснодара», «Урала», «Ахмата» и «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) окончательно отклонить апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с командами.

«Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много. В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.