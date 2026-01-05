Источник: «Крузейро» сделал официальное предложение «Зениту» по переходу Жерсона

«Крузейро» направил официальное предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Жерсона, сообщает журналист Самуэль Венансио в соцсети X.

По данным источника, бразильский клуб предложил сине-бело-голубым 12 миллионов евро и защитника Джонатана Жезуса. Отмечается, что ситуация прояснится к 12 января, когда российская команда вернется к тренировкам. По информации Венансио, «Зенит» вряд ли примет предложение «Крузейро».

Жерсон выступает за «Зенит» с лета 2025 года. Он провел за питерцев 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.